«Долг родине отдать придется»: Тимати вернулся в Россию и заявил о готовности к своей мобилизации

Но 26 сентября Тимати опроверг слухи о том, что намерен переехать жить в другую страну. Он также высказал свое желание отправится в военкомат, если ему придет повестка.

«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь.

Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу.

Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать.

В отношении мобилизации. Получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь.

Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — заявил Тимати.