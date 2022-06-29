«В другом образе»: дочь Пугачевой появится в российском сериале

Кристина Орбакайте вновь появится на экранах. Певица сыграет роль в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность», съемками которого занимаются компания «Всемирные русские студии» и онлайн-кинотеатр KION.
«Моя героиня, Нина Артамонова, в четвертом сезоне «Теста на беременность» появляется немного в другом образе. Она уже не занимает такой высокий пост, ее жизнь очень изменилась. Нина пытается начать все с чистого листа, но встречается с проблемами и в личной жизни, и в профессиональной среде. Тем не менее Артамонова решается вернуться в родную клинику, даже на позицию рядового врача», - рассказала Орбакайте пресс-службе кинотеатра.
Напомним, ранее Кристина Орбакайте рассказала, почему решила выйти замуж в Америке, а не в России. Третьим мужем певицы стал бизнесмен Михаил Земцов, у которого нет российского паспорта.
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