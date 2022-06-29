«В другом образе»: дочь Пугачевой появится в российском сериале

Напомним, ранее Кристина Орбакайте рассказала, почему решила выйти замуж в Америке, а не в России. Третьим мужем певицы стал бизнесмен Михаил Земцов, у которого нет российского паспорта.

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