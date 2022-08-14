«Уверен, вас зацепит!»: Прилучный рассказал о самой откровенной истории в жизни

Павел Прилучный — преуспевающий актер. В его творческой биографии множество проектов и съемок, и, казалось бы, артиста уже ничем не удивить. Однако на деле оказалось все наоборот.

В беседе с подписчиками своего Telegram-блога Прилучный назвал одну из последних работ — самой откровенной в его жизни. Актер сыграл в сериале «Жизнь по вызову», где ему досталась роль владельца элитного эскорт-агентства.

«У моего героя прозвище Мэджик, он может исполнять любые фантазии клиентов. Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался. Уверен, вас зацепит!» — поделился актер.

Ранее инсайдер из актерской среды рассказал об отношениях Павла Прилучного и Зепюр Брутян. По его словам, между артистами настоящие чувства, пара счастлива, влюблена и не торопится в загс.