Ох, любовь: на что пошла отчаянная Брутян ради отношений с Прилучным

Похоже, что Зепюр Брутян неистово старается понравиться своему избраннику.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Недавно инсайдер из актерской среды рассказал, что между Павлом Прилучным и Зепюр Брутян действительно настоящие чувства, пара счастлива и влюблена. Однако артисты пока еще не расписались официально.

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В настоящий момент Брутян и Прилучный улетели в очередной отпуск на Мальдивы. Здесь Зепюр делает все, чтобы очаровать своего мужчину. Она уже успела позагорать перед ним топлес, а теперь продемонстрировала, что она смелая девчонка, отправившись плавать с китами.

«Никогда в жизни не испытывала таких эмоций, как с китами! Страх, адреналин, интерес меня перебороли. Одна бы я точно не решилась. Я до сих пор под впечатлением», — написала в личном блоге Зепюр Брутян.

Павел Прилучный. Фото: соцсети

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