Ох, любовь: на что пошла отчаянная Брутян ради отношений с Прилучным

Недавно инсайдер из актерской среды рассказал, что между Павлом Прилучным и Зепюр Брутян действительно настоящие чувства, пара счастлива и влюблена. Однако артисты пока еще не расписались официально.

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В настоящий момент Брутян и Прилучный улетели в очередной отпуск на Мальдивы. Здесь Зепюр делает все, чтобы очаровать своего мужчину. Она уже успела позагорать перед ним топлес, а теперь продемонстрировала, что она смелая девчонка, отправившись плавать с китами.