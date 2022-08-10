Ох, любовь: на что пошла отчаянная Брутян ради отношений с Прилучным

Недавно инсайдер из актерской среды рассказал, что между Павлом Прилучным и Зепюр Брутян действительно настоящие чувства, пара счастлива и влюблена. Однако артисты пока еще не расписались официально.
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В настоящий момент Брутян и Прилучный улетели в очередной отпуск на Мальдивы. Здесь Зепюр делает все, чтобы очаровать своего мужчину. Она уже успела позагорать перед ним топлес, а теперь продемонстрировала, что она смелая девчонка, отправившись плавать с китами.
«Никогда в жизни не испытывала таких эмоций, как с китами! Страх, адреналин, интерес меня перебороли. Одна бы я точно не решилась. Я до сих пор под впечатлением», — написала в личном блоге Зепюр Брутян.
Павел Прилучный. Фото: соцсети