У Илона Маска обнаружились внебрачные дети от топ-менеджера компании Tesla

Миллиардер Илон Макс, похоже, решил не только продвигать человечество в космос, но и значительно улучшить демографию на Земле.

У знаменитого богача есть пять детей от первого брака, а также два ребенка от певицы Граймс. Последняя девочка, правда, появилась на свет посредством суррогатной матери. Это произошло в декабре 2021 года.

И вот выяснилось, что всего за несколько недель до рождения девочки Маск стал отцом еще двоих близнецов. Их матерью является одна из топ-менеджеров компании Tesla, которой владеет Илон. 36-летнюю женщину зовут Шивон Зилис, она родила шефу детей в конце ноября 2021 года.

Об этом стало известно, потому что недавно Илон и Шивон подали в суд прошение изменить имена детей. Так, чтобы у них была фамилия Маск, а фамилия матери стала частью второго имени.

Как сообщает издание Business Insider, судья в штате Техас одобрил прошение родителей. Правда, имена родившихся малышей так и остались неназванными.

Неужели Граймс рассталась с Маском потому, что узнала о беременности его подчиненной? В этой истории еще много белых пятен…

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Напомним, что недавно один из взрослых сыновей миллионера решил сменить гендер и отказаться от фамилии знаменитого отца.

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