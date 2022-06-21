Как вам такое? Сын Илона Маска пожелал стать девушкой и отречься от отца

Один из сыновей Илона Маска, достигнув совершеннолетия, решил разорвать связь со своим отцом и сменить пол.

Чиновникам Лос-Анджелеса поступили документы от 18-летнего Ксавьера Маска, который просит сменить его имя на Вивиан Дженна Уилсон. То есть, парень взял себе женское имя и указал фамилию матери, вместо знаменитой отцовской.

«Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанной с ним каким-либо образом, в любой форме», — пояснила причину смены имени новоявленная американка.

Любопытно, что ранее ни Маск, ни его сын не высказывались публично о каком-то недопонимании друг с другом.

Вопрос о смене имени наследника самого богатого человека на Земле будет решаться 24 июня, сообщает издание TMZ.

Напомним, в 2000-2008 годах Илон Маск был женат на канадской писательнице Джастин Уилсон. Она подарила изобретателю шестерых сыновей. Первый умер в младенчестве, а вторые — близнецы Гриффин и Ксавьер, рожденные в 2004 году, — были зачаты в результате экстракорпорального оплодотворения. Один из них как раз и решил отречься от отца в 2022-м.

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