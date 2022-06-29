«Он типичный пройдоха»: Шахназаров – о Горбачеве и его секретной кличке

Публицист Михаил Шахназаров заявил, что очень удивился, когда узнал о том, что в Театре наций поставят спектакль о Михаиле Горбачеве.
Роль первого и единственного президента СССР режиссер постановки Алвис Херманис доверил Евгению Миронову, а его жены Раисы Максимовны — Чулпан Хаматовой. Напомним, что премьера состоялась еще в октябре 2020 года.
«Он типичный пройдоха. Косноязычный, гыкающий. Невозможно было понять, что он говорит. Малограмотный такой вот человек из глубинки, который сделал карьеру, был карьеристом. У него, кстати, кличка была — Миша-конвертик», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».
Напомним, что теперь Херманис руководит Новым Рижским театром, где с недавних пор служит сбежавшая из России Чулпан Хаматова.
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