«Он типичный пройдоха»: Шахназаров – о Горбачеве и его секретной кличке

Публицист Михаил Шахназаров заявил, что очень удивился, когда узнал о том, что в Театре наций поставят спектакль о Михаиле Горбачеве.

Роль первого и единственного президента СССР режиссер постановки Алвис Херманис доверил Евгению Миронову, а его жены Раисы Максимовны — Чулпан Хаматовой. Напомним, что премьера состоялась еще в октябре 2020 года.