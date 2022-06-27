«Символ поколений»: Шахназаров – о покойном Шатунове

Артист умер на 49-м году жизни от обширного инфаркта.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Накануне, 26 июня, в Москве простились с Юрием Шатуновым. Он умер от обширного инфаркта на 49-м году жизни. Проводить в последний путь звезду пришли тысячи россиян, из-за чего траурную церемонию приходилось неоднократно продлевать.

Публицист Михаил Шахназаров назвал Юрия Шатунова символом поколений.

«Ушел в мир иной Юра Шатунов, царствие ему небесное, мне как-то стало жалко, чисто по-человечески. Этой какой-то символ поколений. Да и вообще, как мне кажется, парень был неплохой», — сказал Шахназаров в авторском YouTube-шоу «Шах и мат».

Напомним, тело артиста будет кремировано 28 июня. Его прах захоронят на Троекуровском кладбище в Москве и развеют над озером в Баварии. Такова была воля самого артиста.

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