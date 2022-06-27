«Символ поколений»: Шахназаров – о покойном Шатунове

Напомним, тело артиста будет кремировано 28 июня. Его прах захоронят на Троекуровском кладбище в Москве и развеют над озером в Баварии. Такова была воля самого артиста.

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