«Если взялся Тимати, то цены будут — космос»: Юнусов рассказал о новом Starbucks

Рэпер Тимати вместе с партнерами купил американскую сеть кофеен Starbucks. Теперь точки будут называться Stars Coffee.

На пресс-конференции с журналистами музыкант заверил, что цены кусаться не будут.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я получил много писем по поводу цен. Люди писали, что, мол, пришел Тимати, значит, цены будут — космос. Но это не так. Мы рассчитываем на средний ценовой сегмент», — цитирует Тимати Teleprogramma.pro.

Музыкант также добавил, что за последние два месяца он выпил столько кофе, сколько никогда не пил.