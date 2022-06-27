Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун в цинковом гробу

Родственники Пьера Нарцисса решили похоронить его на родине, в Камеруне, хотя бывшая жена хотела, чтобы он покоился в Москве. Именно из-за этого церемонию прощания, которая должна была состояться 25 июня, отменили.
Теперь родные артиста собирают деньги на транспортировку тела в цинковом гробу.
«Да, Пьер жил в России, но родился в Камеруне — там его корни, истоки… Логично, что погребение произойдет там. Конечно, здесь его семья, русская жена, но они могут полететь на его на похороны. Сейчас мы всей диаспорой собираем деньги на цинковый гроб. Это недешевое удовольствие», — цитирует троюродную сестру звезды Викторию Пьер-Мари StarHit.ru.
Напомним, Пьер Нарцисс умер 21 июня на 46-м году жизни. Он не перенес многочасовой операции.
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