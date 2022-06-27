Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун в цинковом гробу

Родственники Пьера Нарцисса решили похоронить его на родине, в Камеруне, хотя бывшая жена хотела, чтобы он покоился в Москве. Именно из-за этого церемонию прощания, которая должна была состояться 25 июня, отменили.

Теперь родные артиста собирают деньги на транспортировку тела в цинковом гробу.