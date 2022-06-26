На птичьих правах: выяснилось, что у Пьера Нарцисса не было российского паспорта

Пьер-Нарцисс перебрался в Россию из Камеруна еще в 90-е годы. Он снялся в фильме «Сибирский цирюльник», поступил на факультет журналистики МГУ, играл в команде КВН РУДН, участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей» на «MTV Россия», работал на радиостанции «Хит ФМ», был ярким участником телешоу «Фабрика звезд — 2». И все это – без российского паспорта.

Выяснилось это только сейчас, когда сорвалось его прощание 25 июня. Правительство Камеруна из-за споров о месте захоронения артиста запретило выносить его тело людям. Об этом рассказал его PR-директор Сергей Дворцов, ссылаясь на слова экс-жены Пьера Нарцисса Валерии Калачевой.

Источник: 5-tv.ru.

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