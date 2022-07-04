Тайная свадьба? Сын Королевой случайно засветил обручальное кольцо

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко минувшей зимой отметил свое 20-летие. Больше года он встречался с танцовщицей из Новокузнецкой области, которая приехала покорять Москву, Анной Валынкиной.
В прошлом году Архип привел свою избранницу в особняк родителей, где они жили, пока артистка не арендовала для влюбленных квартиру в Москве. При этом и Наташа Королева, и Тарзан против ранней женитьбы сына. Но, похоже, свадьба все-таки уже была.
Архип Глушко. Фото: соцсети
Накануне Архип и Анна отметились на прогулочном катере по Москве-реке, где звездный наследник случайно засветил обручальное кольцо.
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Напомним, на днях Наташа Королева запустила свой онлайн-марафон, где предлагает участникам узнать свои секреты красоты.