Тайная свадьба? Сын Королевой случайно засветил обручальное кольцо

Архип Глушко влюблен в танцовщицу Анну Валынкину.
Архип Глушко и Анна Валынкина

Архип Глушко и Анна Валынкина. Фото: соцсети

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко минувшей зимой отметил свое 20-летие. Больше года он встречался с танцовщицей из Новокузнецкой области, которая приехала покорять Москву, Анной Валынкиной.

В прошлом году Архип привел свою избранницу в особняк родителей, где они жили, пока артистка не арендовала для влюбленных квартиру в Москве. При этом и Наташа Королева, и Тарзан против ранней женитьбы сына. Но, похоже, свадьба все-таки уже была.

Архип Глушко. Фото: соцсети

Накануне Архип и Анна отметились на прогулочном катере по Москве-реке, где звездный наследник случайно засветил обручальное кольцо.

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Напомним, на днях Наташа Королева запустила свой онлайн-марафон, где предлагает участникам узнать свои секреты красоты.

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