Тайная свадьба? Сын Королевой случайно засветил обручальное кольцо

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко минувшей зимой отметил свое 20-летие. Больше года он встречался с танцовщицей из Новокузнецкой области, которая приехала покорять Москву, Анной Валынкиной.

В прошлом году Архип привел свою избранницу в особняк родителей, где они жили, пока артистка не арендовала для влюбленных квартиру в Москве. При этом и Наташа Королева, и Тарзан против ранней женитьбы сына. Но, похоже, свадьба все-таки уже была.