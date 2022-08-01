«Таких не было и не будет»: фанаты скорбят на 40-й день после смерти Юры Шатунова

Артист умер на 49-м году жизни.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

В этом году 6 сентября Юрий Шатунов отметил бы свой 49-й день рождения. До него он не дожил буквально 2,5 месяца. В ночь на 23 июня бывшего солиста группы «Ласковый май», любимца миллионов не стало. Юра умер от обширного инфаркта.

Все эти дни поклонники творчества Шатунова буквально не могут поверить в случившееся. А 1 августа, на 40-й день после смерти, почтут его память.

«Таких, как он не было и не будет! Вечная память Юре! Спи спокойно! Лучший из лучших!» — пишут пользователи Сети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее в Сети появилось редкое фото вдовы Шатунова  — Светланы.

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