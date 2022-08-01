Редкое фото: как выглядит жена Шатунова на самом деле

Юрий Шатунов не любил говорить о своей личной жизни. Известно только, что у него была жена Светлана и двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла. Ни у кого из членов семьи не было социальных сетей – такой порядок ввел артист. Именно поэтому снимков в открытом доступе нет.

Накануне продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин поделился в своей соцсети совместным кадром с Юрием Шатуновым, его женой и тогда еще маленьким сыном. На фото Светлана Шатунова позировала в черном сарафане. Жена певца носит удлиненное каре без челки и красится в яркий блонд.