«Спи спокойно»: Разин почтил память Шатунова на 40-й день после смерти

Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Его прах кремировали и похоронили в двух странах. На Троекуровском кладбище в Москве и в Германии.

На 40-й день со дня смерти Шатунова продюсер Андрей Разин почтил его память. В своей соцсети он разместил снимки музыканта и оставил пронзительный текст.