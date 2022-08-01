«Спи спокойно»: Разин почтил память Шатунова на 40-й день после смерти

Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Его прах кремировали и похоронили в двух странах. На Троекуровском кладбище в Москве и в Германии.
На 40-й день со дня смерти Шатунова продюсер Андрей Разин почтил его память. В своей соцсети он разместил снимки музыканта и оставил пронзительный текст.
«Считаю, что Юра был самой яркой вспышкой советской и российской эстрады. Горжусь тем, что являлся непосредственно автором этого проекта и осуществил его, как продюсер, в полном объеме. Я сделал все возможное, чтобы об этом парне столетиями помнили люди. Царствие Небесное тебе, Юра. Спи спокойно», — написал Разин.
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Напомним, Шатунов и Разин судились за авторство песен «Ласкового мая». Буквально полгода назад суд принял решение в пользу Юры Шатунова.