Такая-сякая расстроила отца: папа Бритни Спирс снова зовет певицу в суд

Джеймс Спирс считает, что знаменитая дочь наговорила про него много лишнего.
Бритни Спирс

Фанаты Бритни Спирс активно выступали за ее освобождение от опеки, узнав, как тяжело жилось их кумиру. Фото: Global Look Press

А вот, кажется, и причина того, почему Бритни Спирс в очередной раз удалила свою страницу в популярной социальной сети.

Ее скандальный папа Джеймс Спирс снова зовет доченьку в суд – за все те высказывания в его адрес, которая она опубликовала в Интернете, пока боролась против юридической опеки отца. А Бритни, напомним, рассказала много нелицеприятных вещей, убеждая общество в том, что ей под папиным присмотром очень тяжело.

Итак, на днях отец поп-звезды подал в суд документы, в которых упрашивает власть заставить его дочь дать показания по делу о клевете в его сторону. Кроме постов в соцсетях Джеймс боится и предстоящего выхода мемуаров певицы, в которых может быть опубликовано еще больше сора, вынесенного из избы.

В частности, он хочет, чтобы дочь под присягой повторила свои заявления о том, как ее якобы заставили сдать восемь пробирок крови во время лечения, насильно принудили участвовать в терапии и не разрешили использовать обезболивающие.

Об этом пишет издание TMZ, отметив, что адвокат артистки Мэтью Розенгарт, который ранее освободил ее из-под опеки, уже взялся за это дело и готовит ответные шаги против отца своей подзащитной.

Напомним, в 2008 году после ряда публичных срывов Бритни Спирс признали недееспособной и отправили под опеку родного отца. Певице запретили распоряжаться своими деньгами и начали лечить ее от зависимости. Освободиться из этой ситуации звезда смогла лишь во второй половине 2021 года. И тут же собралась замуж.

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