Такая-сякая расстроила отца: папа Бритни Спирс снова зовет певицу в суд

А вот, кажется, и причина того, почему Бритни Спирс в очередной раз удалила свою страницу в популярной социальной сети.

Ее скандальный папа Джеймс Спирс снова зовет доченьку в суд – за все те высказывания в его адрес, которая она опубликовала в Интернете, пока боролась против юридической опеки отца. А Бритни, напомним, рассказала много нелицеприятных вещей, убеждая общество в том, что ей под папиным присмотром очень тяжело.

Итак, на днях отец поп-звезды подал в суд документы, в которых упрашивает власть заставить его дочь дать показания по делу о клевете в его сторону. Кроме постов в соцсетях Джеймс боится и предстоящего выхода мемуаров певицы, в которых может быть опубликовано еще больше сора, вынесенного из избы.

В частности, он хочет, чтобы дочь под присягой повторила свои заявления о том, как ее якобы заставили сдать восемь пробирок крови во время лечения, насильно принудили участвовать в терапии и не разрешили использовать обезболивающие.

Об этом пишет издание TMZ, отметив, что адвокат артистки Мэтью Розенгарт, который ранее освободил ее из-под опеки, уже взялся за это дело и готовит ответные шаги против отца своей подзащитной.

Напомним, в 2008 году после ряда публичных срывов Бритни Спирс признали недееспособной и отправили под опеку родного отца. Певице запретили распоряжаться своими деньгами и начали лечить ее от зависимости. Освободиться из этой ситуации звезда смогла лишь во второй половине 2021 года. И тут же собралась замуж.

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