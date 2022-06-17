«Упс… Я сделала это снова»: Бритни Спирс в третий раз удалила свою страницу в соцсети

Певица Бритни Спирс снова удалила свою страницу из популярной американской социальной сети, заблокированной в России.

Этот факт ее фанаты обнаружили 16 июня. Бедняги остались без зажигательных танцев поп-звезды и обнаженных фотографий.

Причем, Бритни деактивирует свою страницу уже третий раз за год. Сначала она сделала это в сентябре 2021-го, когда только освободилась из-под опеки своего отца, получила предложение от бойфренда и захотела немного пожить без соцсетей. Второй случай был в марте — Спирс начала активно высказывать о том, как она страдала под опекой, а затем и вовсе пропала из поля зрения фанатов.

Перед нынешним, третьим разом, артистка вышла замуж, не пригласив на праздник свою семью, с которой находится в конфронтации. Высказавшись несколько раз о надоевшей родне, звезда снова «удалилась». Надо полагать, ненадолго.

Как сообщает издание TMZ, источник в социальной сети отметил, что не приложение заблокировало артистку за нарушение каких-то правил, а она сама деактивировала страницу. «Oops!... I did it again...»

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