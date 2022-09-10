«Он стоил три тысячи долларов»: как певец Юлиан готовился к выступлению перед Елизаветой II

Певец Юлиан стал одним из немногих российских артистов, кому в 1994 году представилась честь выступать перед Елизаветой II в Георгиевском зале Кремля в Москве. Тогда артисту пришлось крупно потратиться, готовясь ко встрече с королевой.

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«Все присутствующие были в смокингах, в том числе и члены правительства, и Ельцин. Строгий дресс-код. И я на сцене тоже должен был выступать в смокинге. А у меня его тогда не было. Пришлось срочно звонить Славе Зайцеву и просить у него», — делится Юлиан.

Певец признался, что покупка костюма вылилась в крупную по тем временам сумму, однако значимость мероприятия была важнее денег.

«Смокинг, в котором я пел для Елизаветы, стоил три тысячи долларов. Очень большая сумма для тех времен. Но тогда я готов был любые деньги отдать. Потому что понимал: королева приезжает в каждую страну всего один раз. И спеть для нее – большая честь для любого артиста», — раскрыл Юлиан в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла в своей шотландской резиденции на 97-м году жизни 8 сентября.