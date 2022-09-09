Как певец Юлиан выступал перед Елизаветой II: «Мне тогда многие завидовали»

Королева Елизавета II была в России лишь однажды — в 1994 году. Специально для нее был организован мини-концерт, который должен был познакомить ее с нашей культурой.
Единственным российским эстрадным певцом, выступившим перед королевой, стал Юлиан. Тeleprogramma.pro расспросила артиста о том, как это было.
— Юлиан Викторович, поделитесь своими воспоминаниями о том, как вы пели перед королевой.
— Это был 1994 год, первый и единственный приезд королевы в нашу страну. Так получилось, что я оказался единственным из российских эстрадных артистов, кто спел для английской королевы.
Концерт организовал лично Борис Николаевич Ельцин, все присутствующие были в смокингах, в том числе и члены правительства, и Ельцин. Строгий дресс-код. И я на сцене тоже должен был выступать в смокинге. А у меня его тогда не было.
Пришлось срочно звонить Славе Зайцеву и просить у него. Слава богу, у него нашелся смокинг, который подошел мне по размеру. Так что эта проблема была решена.
— Кто еще выступал, кроме вас?
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
— Концерт был всего на 15 минут — не знаю, почему так. То ли для того, чтобы королева не устала, то ли просто был насыщенный график. И состоял этот концерт из трех номеров: опера, балет и эстрада.
Оперу представлял Зураб Соткилава, балет — Екатерина Максимова и Владимир Васильев, а эстраду — я. Мне тогда было 20 лет. Конечно, это было для меня потрясением — в 20 лет петь перед английской королевой, которая сидела прямо перед сценой и вся сверкала бриллиантами, изумрудами…
— Волновались?
— Вы знаете, я вообще не очень понимаю, когда артисты говорят о волнении перед выступлением. Нет, конечно, волнение всегда присутствует, но оно приятное.
А вообще мне все равно, перед кем петь, — перед королевой, перед сельскими тружениками или перед шахтерами. Но, конечно, я понимал всю ответственность такого выступления. Концерт начался рано утром, пришлось встать пораньше, петь «вживую» с оркестром.
— Сложно было?
— Да нет, если кому-то сложно что-то делать, нужно просто уходить из профессии. На самом деле, в мои двадцать лет это было прикольно.
Когда тебя выбирает президент, чтобы ты спел перед королевой, — это ошеломительный момент, я не сразу в это поверил. Ведь на моем месте мог оказаться любой.
Я знаю, что мне тогда многие завидовали. Именно после этого концерта начали поговаривать, что я — «кремлевский певец».
— Общались с королевой?
— Чай, конечно, я с королевой не пил. Но был очень приятный момент после концерта: на фуршете королева мне сказала: «Будь счастлив, мой мальчик!» А Ельцин похлопал меня по спине и сказал: «Молодец!» А поскольку у него была очень сильная рука, то спина у меня потом болела неделю. Вот такие два момента мне запомнились.
— Какое впечатление на вас произвела королева?
— Знаете, она мне показалась очень милой. Вообще я считаю ее потрясающей женщиной. Она за свою жизнь видела стольких правителей, была знакома с Черчиллем, и на ее глазах происходила вся эта деградация власти.
С одной стороны, конечно, жаль Елизавету, как любого человека, который умирает. А с другой — хочется пожелать каждому прожить столько, сколько она. У меня, кстати, есть собака такой же породы, как любила королева, — корги.
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— Специально такую завели?
— Нет, это случайно так вышло. Но я много раз обращал внимание, как Елизавета любил собак. Если человек любит собак — это уже говорит о том, что он неплохой.
Вообще, я считаю, Елизавета Вторая была последней из могикан: среди современных политиков таких людей уже точно нет. Ушла королева — ушла целая эпоха.