Бориса Моисеева обнаружили в квартире без сознания: названы подробности смерти артиста

Борис Моисеев — один из самых известных артистов в России. Однако после перенесенного инсульта он редко появлялся на публике. А 27 сентября стало известно, что музыкант умер. О случившемся сообщил его арт-директор Сергей Горох. Ранее он уже спасал ему жизнь, но на этот раз, к сожалению, было уже слишком поздно.
Горох поделился подробностями случившегося. Бориса Моисеева не стало сегодня днем, 27 сентября. Продюсер обнаружил тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице, когда пришел проведать его после недавно перенесенного инсульта.
Он обнаружил Бориса Михайловича без сознания и вызвал скорую. Но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть. Ее причины устанавливаются, передает Mash.
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Напомним, что Моисеев вел уединенный образ жизни в последние годы. Он был многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».
У него есть два старших брата — Анатолий и Маркс Толкачи. А вот семью артист так и не завел.