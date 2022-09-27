Бориса Моисеева обнаружили в квартире без сознания: названы подробности смерти артиста

Горох поделился подробностями случившегося. Бориса Моисеева не стало сегодня днем, 27 сентября. Продюсер обнаружил тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице, когда пришел проведать его после недавно перенесенного инсульта.

Он обнаружил Бориса Михайловича без сознания и вызвал скорую. Но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть. Ее причины устанавливаются, передает Mash.

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