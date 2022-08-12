Андрей Макаревич организовал новый бизнес с женой в Иерусалиме

По словам музыканта, на огромной террасе центра Бегина под открытым небом с умопомрачительным видом на Старый город, живой музыкой, изысканными закусками он будет лично разливать вино. Причем без ограничений. Правда, тут же певец оговорился, что в рамках разумного. Макаревич призвал покупать «последние билеты» на это мероприятие.

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Напомним, что Андрей Макаревич за последние месяцы не раз негативно отзывался о россиянах. В связи с этим на родине к нему относятся крайне неоднозначно.