СМИ: Милохин решил стать приемником Шатунова и выступать с его хитами

СМИ сообщают, что Даня Милохин намерен стать преемником Юрия Шатунова и выступать с его песнями. Тем более, что тиктокер воспитывался в одном детском доме с умершим артистом.

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В частности, об этом написал портал solenka.info со ссылкой на музыкального критика Валентина Устинова. По его данным, Даня Милохин намерен прославиться с композициями Юрия Шатунова.

К слову, ранее адвокат Андрей Алешкин заявлял, что об этом и речи быть не может, ведь все авторские права на песни «Ласкового мая» принадлежали Юрию Шатунову. А после смерти перешли его родственникам - жене и детям.