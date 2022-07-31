«Закон на его стороне»: адвокат отказал Разину в передаче песен Шатунова Милохину

Андрей Разин мечтал, чтобы музыкальные композиции Юрия Шатунова исполнял блогер.
Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press.

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин признавался, что является поклонником творчества Дани Милохина. И мечтает, чтобы он исполнял песни Юрия Шатунова.

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Однако директор музыканта Аркадий Кудряшов заявил, что не отдаст никогда композиции Юрия Шатунова на перепевки. И Дане Милохину в том числе.

Адвокат Андрей Алешкин уверен, что Андрей Разин не имеет никакого права отдавать песни Юрия Шатунова кому-либо.

«Закон на его стороне. Проигранный Андреем Разиным суд по правам лишний раз это подтверждает», - поддержал Аркадия Кудряшова правозащитник.

Алешкин подчеркнул, что авторские права защищены и распоряжаться ими без разрешения нельзя.

Источник: eg.ru.

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