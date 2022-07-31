«Закон на его стороне»: адвокат отказал Разину в передаче песен Шатунова Милохину

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин признавался, что является поклонником творчества Дани Милохина. И мечтает, чтобы он исполнял песни Юрия Шатунова.

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Однако директор музыканта Аркадий Кудряшов заявил, что не отдаст никогда композиции Юрия Шатунова на перепевки. И Дане Милохину в том числе.

Адвокат Андрей Алешкин уверен, что Андрей Разин не имеет никакого права отдавать песни Юрия Шатунова кому-либо.