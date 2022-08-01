Снова вместе? Григорий Лепс провел отпуск с бывшей женой (фото)

Григорий Лепс устроил большие гастроли по России, изъездив всю территорию страны: от Юга до Сибири.

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А потом артист радостно сообщил поклонникам, что ушел в отпуск детьми. И даже предъявил фото со своими тремя наследниками, которые оказались поразительно похожими на него.

В то же время бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова выставила в свой телеграм снимок с дочкой Евой. И чудо! Наследница оказалась одетой в тот же наряд, что и на снимке отца. Мало того - они снялись в одном месте! Да и Ева явно не могла телепортироваться из одного места в другое.

Значит вывод один - Григорий Лепс проводит отпуск не только с детьми, но и бывшей женой. Неужели снова сошлись?