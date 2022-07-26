Папины копии! Лепс показался в отпуске с тремя детьми от Шаплыковой

Григорий Лепс устроил долгий гастрольный тур по городам России, исколесив ее за несколько месяцев вдоль и поперек.

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Теперь народный артист решил позволить себе отпуск и воссоединился со своими тремя детьми от экс-жены Анны Шаплыковой: дочками Евой, Николь и сыном Иваном.

В своем телеграме Григорий Лепс показал снимок с наследниками. Певец обнял отпрысков и явно был рад этой встрече, впрочем, как и его дети.

«На отдыхе с детьми!» — с восторгом подписал снимок артист.

Фолловеры Лепса были поражены, насколько его дочки и сын похожи на него, особенно глаза. Но больше всех, заметили подписчики, все-таки напоминает знаменитого отца сын Иван.