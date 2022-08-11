Словно Пугачева не кормила: Галкин похвастался сладким подарком от поклонниц из Юрмалы

Максим Галкин является одним из самых известных артистов в России. Он посвятил карьеру юмору и пародиям. Рядом с ним уже около 20 лет находится Алла Пугачева.

Влюбленные растят двоих детей: Лиза и Гарри. В этом году пара решила отправиться в путешествие. Они несколько месяцев провели в Израиле.