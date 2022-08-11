Словно Пугачева не кормила: Галкин похвастался сладким подарком от поклонниц из Юрмалы

Максим Галкин является одним из самых известных артистов в России. Он посвятил карьеру юмору и пародиям. Рядом с ним уже около 20 лет находится Алла Пугачева.
Влюбленные растят двоих детей: Лиза и Гарри. В этом году пара решила отправиться в путешествие. Они несколько месяцев провели в Израиле.
А теперь Примадонна находится в Юрмале, где раньше любила отдыхать. Она видится с Лаймой Вайкуле и часто гуляет с детьми по пляжу.
При этом певица в свои 73 года не перестает восхищать поклонников своим стилем. А Галкин успевает ездить на гастроли. Накануне супруги обменялись признаниями в любви в соцсетях.
На этот раз Максим успел дать несколько концертов в Эстонии. Он демонстрирует кадры, на которых публика его тепло принимает, дарит цветы.
На этот раз юморист не удержался и похвастался сладким подарком от поклонниц. В кадре был торт с рисунком и ягодами в шоколадке, посыпанными кокосовой стружкой.
«Вот преданные поклонники, смотрите, какой мне здесь в Юрмале испекли торт. Были на концерте, видите. "Спасибо за позитив..." Ну к сожалению, здесь набросан кокос. "Спасибо за позитив и улыбки"! Прелестно! Сейчас будем есть», – поделился артист.
Однако пользователи Сети удивились, что он так отреагировал на торт. Многие решили, что Алла Борисовна перестала баловать его домашней стрепней. А его ролик позволил им догадаться, что юморист вернулся на виллу в Латвию и снова находится рядом с семьей.