«Наглость – второе счастье»: эксперт - о возвращении Леонидова в Россию с концертами

Более 30 лет назад Максим Леонидов заявлял, что будет жить в Израиле. Тогда не получилось заявить о себе на земле обетованной. И вот буквально недавно артист опять во всеуслышание говорит о том, что уезжает из России и опять в Израиль, причем навсегда.
«Мои планы – сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет в школу израильскую. Взрослая дочка будет учиться где-то в Европе», - заявлял Леонидов «Царьграду».
Однако прошло не так много времени, как Максим вновь оказался в России. Накануне в адрес певца высказался обозреватель «Абзаца» Михаил Дряшин.
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«Сначала я думал, может быть, Максим сюда за вещами заехал. Кружку взять или любимую зубную щетку. Перед отправкой в лучший из миров устраивает земные дела. Но нет, приехал он как минимум с концертами. А дальше как пойдет. Говорят, наглость – второе счастье. Или это про глупость? Никак не могу решить», - цитирует Дряшина издание.