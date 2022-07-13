«Наглость – второе счастье»: эксперт - о возвращении Леонидова в Россию с концертами

Более 30 лет назад Максим Леонидов заявлял, что будет жить в Израиле. Тогда не получилось заявить о себе на земле обетованной. И вот буквально недавно артист опять во всеуслышание говорит о том, что уезжает из России и опять в Израиль, причем навсегда.

«Мои планы – сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет в школу израильскую. Взрослая дочка будет учиться где-то в Европе», - заявлял Леонидов «Царьграду».

Однако прошло не так много времени, как Максим вновь оказался в России. Накануне в адрес певца высказался обозреватель «Абзаца» Михаил Дряшин.