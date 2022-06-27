«Если ты умрешь, я тоже с тобой умру»: Юрий Шатунов мечтал прожить с женой до глубокой старости

Юрий Шатунов женился в 2007 году в Германии. Он сильно любил свою жену Светлану, которая родила двоих детей — сына Дэнниса и дочь Эстеллу.

«Он до безумия любил свою жену… Чтобы вот так любить свою супругу — у меня даже знакомых таких нет… Когда они женились, Юра сказал: «Светочка, я хочу с тобой прожить, только с тобою до самой глубокой старости или столько лет, сколько нам будет отведено. Я мечтаю умереть с тобой в один день. Если ты умрешь, я тоже с тобой умру». Вот такие были сказаны им слова», — цитирует директора Шатунова, Аркадия Кудряшова, Пятый канал.