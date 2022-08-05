Сериал «Сваты» потребовали закрыть после ухода Добронравова

Сериал «Сваты» с упоением смотрят миллионы зрителей, а каждый герой за семь сезонов стал фанатам как родным.

Накануне стало известно, что проект покинул исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов. Он и еще несколько главных героев, которых играют Людмила Артемьева и Анна Кошмал, решили не сниматься в восьмом сезоне теленовеллы.

Такая новость пришлась не по душе фанатам. Они считают, что без Будько сериал потеряет весь смысл и требуют и вовсе закрыть его. Об этом пишут «Народные новости».