Истинное лицо актера «Сватов» Добронравова рассекретили по одной лишь фразе

Одного из главных героев в сериале «Сваты» Ивана Будько доверили играть Федору Добронравову. У актера есть одна фраза, по которой его узнают все коллеги по цеху. Об этом рассказал дублер Сергей Сманцер.

Каскадер вспомнил, что познакомился с Добронравовым во время съемок седьмого сезона сериала. Тогда он попросил актера сфотографироваться. В тот момент герой Ивана Будько проходил мимо гримерки Татьяны Кравченко.