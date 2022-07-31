Истинное лицо актера «Сватов» Добронравова рассекретили по одной лишь фразе

Одного из главных героев в сериале «Сваты» Ивана Будько доверили играть Федору Добронравову. У актера есть одна фраза, по которой его узнают все коллеги по цеху. Об этом рассказал дублер Сергей Сманцер.
Каскадер вспомнил, что познакомился с Добронравовым во время съемок седьмого сезона сериала. Тогда он попросил актера сфотографироваться. В тот момент герой Ивана Будько проходил мимо гримерки Татьяны Кравченко.
«Дернул за ручку, но было заперто, тогда он сказал: «Ля — закрылись!». И вот это «ля» так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в «Сватах», — приводит слова Сманцера KP.RU.
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Напомним, ранее стало известно, что актеры «Сватов» перессорились из-за ситуации в мире.