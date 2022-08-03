Кошмал порадовалась, что Добронравов отказался от участия в восьмом сезоне «Сватов»

Об этом сообщила украинский блогер Катя Жужа.
Анна Кошмал

Анна Кошмал. Фото: соцсети

Украинский блогер Катя Жужа сообщила, что звезда «Сватов» Анна Кошмал порадовалась заявлению актера Федора Добронравова, который отказался сниматься в восьмом сезоне сериала.

При этом Анна Кошмал и сама не собирается сниматься в новой части, если кто-то решит взяться за продолжение проекта. Это ее принципиальная позиция, сообщает solenka.info.

Ранее стало известно, что Федор Добронравов не видит своего места в восьмых «Сватах». Он отмечал, что устал от этой роли и больше не хочет перевоплощаться в образ своего героя Ивана Будько.

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Режиссер картины Андрей Яковлев еще год назад говорил, что восьмых «Сватов» вообще не будет. По его словам, проект закончен навсегда.

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