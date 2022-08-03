Кошмал порадовалась, что Добронравов отказался от участия в восьмом сезоне «Сватов»

При этом Анна Кошмал и сама не собирается сниматься в новой части, если кто-то решит взяться за продолжение проекта. Это ее принципиальная позиция, сообщает solenka.info.

Ранее стало известно, что Федор Добронравов не видит своего места в восьмых «Сватах». Он отмечал, что устал от этой роли и больше не хочет перевоплощаться в образ своего героя Ивана Будько.

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Режиссер картины Андрей Яковлев еще год назад говорил, что восьмых «Сватов» вообще не будет. По его словам, проект закончен навсегда.