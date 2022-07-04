Постройневшая Проскурякова в розовом искрящемся платье блеснула фигурой

Более десяти лет Юлия Проскурякова счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара воспитывает дочь Веронику, которая в этом году станет первоклассницей.

Накануне Юлия поделилась со своими фанатами кадрами, на которых продефилировала с мужем по сцене. Знаменитость выбрала искрящееся платье розового оттенка. Фасон и длина наряда подчеркнули стройную фигуру Проскуряковой.