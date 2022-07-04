Постройневшая Проскурякова в розовом искрящемся платье блеснула фигурой

Более десяти лет Юлия Проскурякова счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара воспитывает дочь Веронику, которая в этом году станет первоклассницей.
Накануне Юлия поделилась со своими фанатами кадрами, на которых продефилировала с мужем по сцене. Знаменитость выбрала искрящееся платье розового оттенка. Фасон и длина наряда подчеркнули стройную фигуру Проскуряковой.
«Врываемся в июль красиво», — подписала кадры жена Николаева.
Напомним, ранее Проскурякова сообщила о том, что стала дипломированной актрисой. Она закончила ГИТИС.
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