Счастливая семья: Шубская в мини-шортах и Овечкин устроили сюрприз сыну на четырехлетие

Анастасия Шубская уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она раньше снималась в кино, как и ее мама Вера Глаголева. Примечательно, что теперь она полностью посвятила себя семье. Жена подарила хоккеисту двоих сыновей. Не так давно Илье исполнилось два года. А теперь настал день рождения старшего Сережи.
18 августа пара с самого утра устроила сюрприз для именинника. Овечкин взял детей за руки и привел в зал, где все было украшено воздушными шарами. Некоторые шары были в виде акул и осьминогов. Потолок едва можно было разглядеть из-за количества шаров. Мальчик был очень рад. Он не переставал улыбаться.
Шубская облачилась в джинсовые мини-шорты и голубую рубашку. Она запечатлелась с мужем и детьми среди шаров.
«Нашему старшему сыночку сегодня 4 года! С днем рождения, Сереженька! Будь здоровым и счастливым! Мы тебя очень любим!» — написала жена хоккеиста.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мальчик подрос и стал еще больше похож на маму. Однако Сережа занимается хоккеем и уже уверенно держит клюшку.
«От всей души, Сережу с днем рождения! И братика, и родителей», «Чемпиона поздравляем», «Какая красота», «Сережка, с днем рождения! Очень милый и классный мальчик», «Самая, самая настоящая семья», «Какая стройная и красивая мамочка», — прокомментировали пост подписчики.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин с сыновьями. Фото: соцсети звезды