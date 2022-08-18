Счастливая семья: Шубская в мини-шортах и Овечкин устроили сюрприз сыну на четырехлетие

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мальчик подрос и стал еще больше похож на маму. Однако Сережа занимается хоккеем и уже уверенно держит клюшку.

«От всей души, Сережу с днем рождения! И братика, и родителей», «Чемпиона поздравляем», «Какая красота», «Сережка, с днем рождения! Очень милый и классный мальчик», «Самая, самая настоящая семья», «Какая стройная и красивая мамочка», — прокомментировали пост подписчики.