Романтика и нежности: Шубская в платье-комбинации изумрудного цвета отметилась в ресторане с Овечкиным

Хоккеист в День семьи, любви и верности порадовал жену. Они поужинали в компании друзей.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: соцсети звезды

Анастасия Шубская является дочкой Веры Глаголевой. Она тоже строила карьеру актрисы. Однако теперь Анастасия счастлива в браке с Александром Овечкиным.

Знаменитому хоккеисту она подарила двоих сыновей: Сергею три года, а Илье только исполнилось два. В этом году супруги приехали в Россию. 

В начале лета пара отдохнула с детьми на море. Теперь они находятся в Москве, но почти каждый вечер выходят в свет. Овечкин недавно повеселился на концерте Сергея Жукова и со сцены признался в любви жене. 

А вот 8 июля в День семьи, любви и верности пара решила поужинать в ресторане. Для такого случая Шубская облачилась в шелковое платье-комбинацию изумрудного цвета. Наряд с разрезом подчеркнул ее хрупкую фигуру. 

А вечером супруги также устроили посиделки с друзьями. Они отмечали годовщину со дня свадьбы. Не обошлось без криков «горько» и поцелуев. 

Многие осыпали комплиментами Анастасию, которая сохранила стройную фигуру. Примечательно, что пара не часто проявляет чувства на публике.

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«Ну что за пара», «Красота какая», «Ох, вы просто леди», «Какие вы милые», «Это очень трогательно», «Настя, какая вы утонченная», «Красотка! лучшая пара», — стали писать пользователи Сети.

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