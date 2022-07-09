Романтика и нежности: Шубская в платье-комбинации изумрудного цвета отметилась в ресторане с Овечкиным

Анастасия Шубская является дочкой Веры Глаголевой. Она тоже строила карьеру актрисы. Однако теперь Анастасия счастлива в браке с Александром Овечкиным.

Знаменитому хоккеисту она подарила двоих сыновей: Сергею три года, а Илье только исполнилось два. В этом году супруги приехали в Россию.