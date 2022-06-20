Сама элегантность: Татьяна Навка в шелковом платье лилового цвета предстала на венчании подруги

Татьяна Навка является одной из самых успешных фигуристок. Она долгое время участвовала в соревнованиях и завоевывала награды. В ее копилке есть и олимпийское золото.

Примечательно, что теперь она создает красочные ледовые представления. Спортсменка также растит дочку Надежду, которая пошла по ее стопам.