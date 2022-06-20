Сама элегантность: Татьяна Навка в шелковом платье лилового цвета предстала на венчании подруги

Татьяна Навка является одной из самых успешных фигуристок. Она долгое время участвовала в соревнованиях и завоевывала награды. В ее копилке есть и олимпийское золото.
Примечательно, что теперь она создает красочные ледовые представления. Спортсменка также растит дочку Надежду, которая пошла по ее стопам.
В последнее время Навка готовится к новым гастролям. При этом порой она видится с друзьями и участвует в фотосессиях. Накануне фигуристка отправилась на праздник к подруге Яне Расковаловой. Известный дизайнер устроила венчание в храме. Ее свидетельницей была Ксения Собчак, которая пришла с сыном Платоном.
Татьяна для такого случая облачилась в атласное асимметричное платье лилового цвета с открытым плечом. Элегантный наряд дополнили туфли на каблуке.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
На венчании также отметились Жасмин, Глюкоза и другие известные персоны. Многих поклонники осыпали комплиментами. Примечательно, что многие осыпали комплиментами спортсменку. «Какая роскошная», «Наряд вам безумно идет», «Ох, какой цвет», «Ну просто шикарно», «Просто леди», «Очень красивая», «Платье летнего красивого цвета!», «Вы шикарная», — стали писать подписчики.