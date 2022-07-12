Сама элегантность: экс-жена Эмина в черном платье в пол щегольнула на отдыхе в Италии

Эмин Агаларов давно стал популярным исполнителем. Также он успешный бизнесмен и вице-президент группы компаний Crocus Group. В 2020 году артист расстался с Аленой Гавриловой, которая родила от него дочку Афину.

Примечательно, что у него также есть трое детей от первой жены, Лейлы Алиевой. Всем наследникам он старается уделять внимание.