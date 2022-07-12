Сама элегантность: экс-жена Эмина в черном платье в пол щегольнула на отдыхе в Италии

Эмин Агаларов давно стал популярным исполнителем. Также он успешный бизнесмен и вице-президент группы компаний Crocus Group. В 2020 году артист расстался с Аленой Гавриловой, которая родила от него дочку Афину.
Примечательно, что у него также есть трое детей от первой жены, Лейлы Алиевой. Всем наследникам он старается уделять внимание.
В последнее время Эмин не говорит о личной жизни. Он в прошлом году намекнул на воссоединение с Аленой. Их не раз видели вместе. Но в последнее время светская львица была занята. Она побывала на выпускном у старшего сына, который окончил 9 классов. А теперь экс-жена певца отдыхает в Италии.
Гаврилова ранее уже красовалась на побережье в мини-юбке. Теперь она поделилась кадрами с Сардинии. «Мисс Мордовия» облачилась в черное платье макси свободного кроя. Она дополнила лаконичный лук сланцами.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Бывшая возлюбленная артиста поддержала тренд на лаконичные женственные наряды. Поклонники в очередной раз восхитились тем, как она выглядит.
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«Какая вы классная», «Выглядите сногсшибательно», «Какая красавица», «Алена, у вас просто роскошный вкус», «Очень платье ваше понравилось», «Дикая роза», «Ох, ну что ща дива», — стали писать пользователи Сети.