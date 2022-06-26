Экс-жена Эмина в платье мидакси с рукавами-фонариками появилась на выпускном сына

Эмин Агаларов всегда был завидным женихом. Однако одно время он состоял в браке с Лейлой Аливой, которая подарила ему сыновей.

Они также удочерили малышку Амину, но в итоге развелись. И почти два года артист прожил с Аленой Гавриловой. Она родила от него дочку Афину, но вскоре они также расстались.