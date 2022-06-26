Экс-жена Эмина в платье мидакси с рукавами-фонариками появилась на выпускном сына

Эмин Агаларов всегда был завидным женихом. Однако одно время он состоял в браке с Лейлой Аливой, которая подарила ему сыновей.
Они также удочерили малышку Амину, но в итоге развелись. И почти два года артист прожил с Аленой Гавриловой. Она родила от него дочку Афину, но вскоре они также расстались.
Еще недавно Алена путешествовала. Она отдохнула в Дубае и провела несколько дней в Турции. С ней была дочка.
А вот накануне бывшая жена Эмина оказалась на выпускном в гимназии имени Е.М. Примакова. Там учился ее сын Рустам, который был рожден от отношений с «водочным королем» Рустамом Тарико.
А вот потом Алена запечатлелась с наследником, который получил красный диплом, окончив 9 классов. Она предстала в синем платье мидакси с рукавами-фонариками. Сын стал выше ее на голову. Она не скрывает, что гордится наследником.
А вот поклонники поразились тому, как он вырос. Многие осыпали его комплиментами. «Вот это парень», «Очень хорошенький», «Рустам прям принц», «У вас прекрасный сын», «Какой высокий», — стали писать подписчики.
Алена Гаврилова с сыном. Фото: соцсети звезды