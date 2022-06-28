Просто леди: экс-жена Эмина в струящемся белом платье и песочном жакете отметилась на прогулке

Эмин Агаларов является одним из самых известных артистов, а также бизнесменов. Он долгое время был в браке с Лейлой Алиевой. И хоть у них есть дети, супруги развелись.
Певец вскоре сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку Афину. Однако и этот союз оказался некрепким. Однако в прошлом году они провели вместе отпуск, чем подогрели слухи о воссоединении.
Не так давно Алена отдыхала в Турции. Она хвасталась женственными образами. А на днях светская львица предстала в Москве. Она посетила церемонию награждения сына Рустама от прошлых отношений. Парень окончил 9 классов на одни пятерки.
Пока экс-жена Эмина находится в столице. Она отправилась на променад, представ в белом платье в пол с легкой юбкой и песочном жакете. Гаврилова собрала волосы в пучок, открыв изящную шею.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились романтичным образом модели. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица. Естественная красота — ни с чем никогда не сравнится!», «Какой нежный наряд», «Вы очень утонченная», «Платье безумно вам идет», «Вы так элегантно выглядите», «Романтичная леди из книг», «Просто шикарная», «Надеюсь, вас фотографировал Эмин», — стали писать подписчики.
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