Просто леди: экс-жена Эмина в струящемся белом платье и песочном жакете отметилась на прогулке

Эмин Агаларов является одним из самых известных артистов, а также бизнесменов. Он долгое время был в браке с Лейлой Алиевой. И хоть у них есть дети, супруги развелись.

Певец вскоре сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку Афину. Однако и этот союз оказался некрепким. Однако в прошлом году они провели вместе отпуск, чем подогрели слухи о воссоединении.