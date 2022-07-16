Причины раскрыты: почему Пугачева вернулась в Москву без Галкина

На днях Аллу Пугачеву заметили в Москве. Примадонна не была в столице несколько месяцев — весной она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми улетела в Израиль, затем перебралась в Юрмалу, а оттуда, вероятнее всего, решила заскочить в Москву.

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О том, почему Примадонна оставила юмориста в Латвии и прилетела одна, высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Репортер считает, что первая причина — это плотный гастрольный график Галкина за рубежом. Так как двойняшки Лиза и Гарри учатся в платной гимназии, то выбор юмориста в пользу хорошего заработка вполне объясним.

Второй причиной Грозданов назвал скандальные высказывания шоумена в адрес России. Прекрасно оценивая происходящее, Галкин, вероятно, не захотел показываться лишний раз на глаза.

«После всех его слов отношение к нему в России — негативное. Он, наверняка, думает, что время пройдет, все успокоится, забудется. Уверю вас, ничего не забудется», — поделился репортер.

Для чего Примадонна появилась в Москве, неизвестно. Сама звезда сообщала, что приедет домой к сентябрю, когда детям нужно будет идти в школу.

Источник: PROZVEZD.