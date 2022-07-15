«Собирается в Юрмалу»: последние новости о реальном здоровье Бориса Моисеева

В СМИ стали появляться сообщения о том, что состояние Бориса Моисеева значительно ухудшилось. Например, Отар Кушанашвили не так давно сообщил, что артист «прощается с жизнью». Журналисты Teleprogramma.pro решили узнать, как обстоят дела на самом деле, из первых уст – позвонили арт-директору Бориса Моисеева, Сергею Гороху.
- Сергей, как сейчас себя чувствует Борис Михайлович?
- Состояние Бориса стабильное, он принимает все необходимые лекарства. Раз в два месяца его осматривает лечащий врач, никаких особых проблем нет. Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении. В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале.
- А по сцене, по своим концертам – скучает?
- Очень! В 2015 году Борис Моисеев ушел со сцены – стал «заслуженным пенсионером России». Несмотря на это, он часто вспоминает те времена. И сегодня Борис Михайлович нередко выходит на сцену – в своих снах.
- Общается ли Борис с Аллой Пугачевой? Планирует встретиться с ней – она же сейчас тоже в Юрмале?
- Не просто общается – они постоянно на связи. Мало того – Алла Борисовна, пожалуй, единственная из его друзей, кто проявляет такое внимание и заботу. Она – любимый друг Бориса и самый близкий его человек.
Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами – просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке – все, что он любит, много всего вкусного. Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах.
Вообще она очень внимательно к нему относится, очень переживает за его здоровье. Часто созваниваются, и тогда Алла Борисова говорит:
«Боря, я тебя услышала, с тобой поговорила, теперь могу спать спокойно».
Конечно же, первое, что Боря планирует сделать в Юрмале, - это встретиться с Аллой Борисовной. Они уже давно не виделись – с юбилея Кристины Орбакайте в прошлом году.
- Как Борис Михайлович отреагировал на новость о том, что на Максима Галкина заведено уголовное дело?
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
- Вы знаете, я вчера с Борей об этом говорил, оказалось, что он ничего не знал. Даже странно – он всегда смотрит и читает все новости, и телевизор почти не выключает, и в интернете постоянно…
А вообще Моисеев очень переживает за семью Аллы Борисовны, ему неприятен этот поток негатива, что сейчас на них льется. Алла Борисовна каждый год весной уезжала в Израиль – и на отдых, и для того, чтобы проверить здоровье в клиниках.
А в этом году из этого сделали событие, пошла волна негатива, началась какая-то антипропаганда… Непонятно, из-за чего все так возбудились? Человек имеет право отдыхать, где хочет, и лечиться, где хочет, - мы живем в свободной стране.
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- А сама Алла Борисовна переживает из-за этой, как вы говорите, «антипропаганды»? Или она не в курсе, что здесь происходит вокруг ее имени?
- Она в курсе, конечно. Но в ее разговорах с Борисом эта тема непопулярна – они говорят совершенно о другом. Алла Борисовна всегда много шутит, последние фразы любого разговора с Борисом Михайловичем – обязательно позитивные, они вспоминают свою бурную молодость, да и вообще, они очень близкие люди, им всегда есть что вспомнить и о чем поговорить. Недавно, например, обсуждали последний концерт Кристины – я привозил ему видео.
Борис Михайлович очень сожалеет о том, что Отар Кушанашвили, не зная ситуации, высказывается таким образом. Борис очень хорошо к нему относится, они знакомы еще со времен передачи «Акулы пера», всегда дружили, и Борис ценит Отара за его юмор, смотрит его на канале YouTube.
Было бы неплохо, если бы ваши коллеги-журналисты, прежде чем публиковать какую-то информацию, предварительно проверяли ее достоверность. Борис Моисеев всегда очень расстраивается, читая подобные небылицы. У него все нормально со здоровьем, он не «прощается с жизнью».