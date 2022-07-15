«Собирается в Юрмалу»: последние новости о реальном здоровье Бориса Моисеева

В СМИ стали появляться сообщения о том, что состояние Бориса Моисеева значительно ухудшилось. Например, Отар Кушанашвили не так давно сообщил, что артист «прощается с жизнью». Журналисты Teleprogramma.pro решили узнать, как обстоят дела на самом деле, из первых уст – позвонили арт-директору Бориса Моисеева, Сергею Гороху.

- Сергей, как сейчас себя чувствует Борис Михайлович?

- Состояние Бориса стабильное, он принимает все необходимые лекарства. Раз в два месяца его осматривает лечащий врач, никаких особых проблем нет. Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении. В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале.

- А по сцене, по своим концертам – скучает?

- Очень! В 2015 году Борис Моисеев ушел со сцены – стал «заслуженным пенсионером России». Несмотря на это, он часто вспоминает те времена. И сегодня Борис Михайлович нередко выходит на сцену – в своих снах.

- Общается ли Борис с Аллой Пугачевой? Планирует встретиться с ней – она же сейчас тоже в Юрмале?

- Не просто общается – они постоянно на связи. Мало того – Алла Борисовна, пожалуй, единственная из его друзей, кто проявляет такое внимание и заботу. Она – любимый друг Бориса и самый близкий его человек.

Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами – просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке – все, что он любит, много всего вкусного. Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах.

Вообще она очень внимательно к нему относится, очень переживает за его здоровье. Часто созваниваются, и тогда Алла Борисова говорит:

«Боря, я тебя услышала, с тобой поговорила, теперь могу спать спокойно».

Конечно же, первое, что Боря планирует сделать в Юрмале, - это встретиться с Аллой Борисовной. Они уже давно не виделись – с юбилея Кристины Орбакайте в прошлом году.

- Как Борис Михайлович отреагировал на новость о том, что на Максима Галкина заведено уголовное дело?

