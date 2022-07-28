«Рома победил»: Макеева похвасталась очередным успехом мужа

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись из Сочи. На курорте пара не просто отдыхала, но и проходила детокс-программу.

Полные сил они вернулись в Москву, где накануне приняли участие в гастрономическом ужине в одном из ресторанов. Об этом актриса рассказала своим фанатам в соцсети.