«Рома победил»: Макеева похвасталась очередным успехом мужа

Недавно супруги вернулись из Сочи.
Анастасия Макеева и Роман Мальков

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись из Сочи. На курорте пара не просто отдыхала, но и проходила детокс-программу.

Полные сил они вернулись в Москву, где накануне приняли участие в гастрономическом ужине в одном из ресторанов. Об этом актриса рассказала своим фанатам в соцсети.  

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

«Мы готовили тартар и по голосованию независимого члена жюри Рома победил. Именно поэтому готовит в нашей семье именно муж», — написала Макеева.

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Напомним, в мае Анастасия и Роман отметили первую годовщину семейной жизни. Пара познакомилась летом 2020 года на даче у актрисы.

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