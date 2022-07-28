«Рома победил»: Макеева похвасталась очередным успехом мужа

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись из Сочи. На курорте пара не просто отдыхала, но и проходила детокс-программу.
Полные сил они вернулись в Москву, где накануне приняли участие в гастрономическом ужине в одном из ресторанов. Об этом актриса рассказала своим фанатам в соцсети.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
«Мы готовили тартар и по голосованию независимого члена жюри Рома победил. Именно поэтому готовит в нашей семье именно муж», — написала Макеева.
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Напомним, в мае Анастасия и Роман отметили первую годовщину семейной жизни. Пара познакомилась летом 2020 года на даче у актрисы.