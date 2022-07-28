Результаты вскрытия Шатунова обескуражили его близких

Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта 23 июня. По словам его директора Аркадия Кудряшова, у певца не было врожденных проблем с сердцем, но он много лет мучился от язвы желудка. При вскрытии медики нашли у исполнителя «Белых роз» патологию.
«При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая - максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было», - цитирует PROзвезд помощника певца.
Близкие предполагают, что Шатунова можно было бы спасти.
«Все случилось внезапно. Симптомов никаких не было, жалоб - тоже. Юра болел бронхитом в легкой форме. Потому у него появилась слабость. Мы списывали это на болезнь и на то, что он долго находился в туре. Юра не жаловался. Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это – судьба», - заключил Кудряшов.
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