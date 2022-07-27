Не из-за сердца: почему на самом деле Шатунов не пошел в армию

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг слова Андрея Разина о том, что главный солист «Ласкового мая» с детства страдал сердцем.
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Напомним, продюсер настаивал, что об этом знали все и якобы из-за этого музыканта даже в армию не взяли.
«Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва», — заверил Кудряшов.
По его словам, Шатунов в 1992 году попал в ЦКБ в Москве, когда ему стало плохо с желудком в Сочи. После обследования и выяснилось, что у него язва. В клинике артист провел три месяца. Как говорит Кудряшов, уже тогда Юрий находился на волоске от смерти.
«Врачи сказали: вовремя успели. Еще бы чуть-чуть и все!» — поведал директор Шатунова.
Источник: prozvezd.info.