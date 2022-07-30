Шатунов явился к другу во сне и назвал виновника своей смерти

Известный художник Константин Мирошник и друг ныне покойного Юрия Шатунова рассказал о жутком сне, увиденном сразу после смерти звезды: к нему явился усопший артист. Он обратился к нему с просьбой и высказался о виновнике своей смерти.

«Извини, друг, что так получилось. Ничего не получится с моим портретом. Напиши портрет Сережи Кузнецова, которому я обязан всем тем, что у меня есть. Для него это важнее, чем уже для меня», — вспоминает слова Шатунова Мирошник.

В те дни активно обсуждались возможные причины, приведшие к смерти артиста. Юрий Шатунов, будто слыша это, сам рассказал о том, кого стоит винить в произошедшем.