Шатунов явился к другу во сне и назвал виновника своей смерти

Известный художник Константин Мирошник и друг ныне покойного Юрия Шатунова рассказал о жутком сне, увиденном сразу после смерти звезды: к нему явился усопший артист. Он обратился к нему с просьбой и высказался о виновнике своей смерти.
«Извини, друг, что так получилось. Ничего не получится с моим портретом. Напиши портрет Сережи Кузнецова, которому я обязан всем тем, что у меня есть. Для него это важнее, чем уже для меня», — вспоминает слова Шатунова Мирошник.
В те дни активно обсуждались возможные причины, приведшие к смерти артиста. Юрий Шатунов, будто слыша это, сам рассказал о том, кого стоит винить в произошедшем.
«Я не знаю, кто виноват, что со мной произошло. Шоу-бизнес оказался жестоким, как показала жизнь. От меня постоянно все чего-то хотели, кроме Сережи, без которого меня бы не было», — цитирует Мирошника портал PROZVEZD.
Константина Мирошника и Юрия Шатунова связывало многолетнее общение. Незадолго до смерти певца друзья даже строили планы, как этим летом они будут рыбачить в Крыму.
Однако намеченному не суждено было сбыться: сердце прославленного артиста остановилось 22 июня. Причиной смерти Юрия Шатунова стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда.