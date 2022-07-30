«Белые розы» из всех машин: поклонники Шатунова решили устроить флешмоб на 40 дней артиста

1 августа на Троекуровском кладбище состоится открытая панихида по умершему Юрию Шатунову. Вход к могиле остается свободным.

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На 40 дней артиста его поклонники также решили устроить флешмоб. Ожидается, что все неравнодушные к жизни и творчеству музыканта включат в своих автомобилях, домах, торговых точках и прочих местах бессменные хиты Юрия Шатунова вроде «Белых роз» и «Седого вечера».

Кроме того, в память о широкой душе музыканта предложено провести «Марафон добрых дел». Каждому предлагается 1 августа совершить какой-то хороший поступок. Юрий Шатунов много помогал детдомовцам, поэтому фанаты хотят, чтобы его дело было продолжено.

Источник: aif.ru.