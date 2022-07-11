Редкий кадр: Кети Топурия запечатлелась с мужем, дочкой и подросшим сыном на празднике

Певица с размахом отметила семилетие дочки Оливии. А вот лицо сына Адама она продолжает прятать.
Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет выступает с группой «А’Студио». Ей удалось завоевать внимание и любовь публики.

Уже не раз стилисты восхищались ее чувством стиля. Артистка в свои 35 лет продолжает следить за фигурой и зачастую демонстрирует остромодные луки. При этом она успевает уделять время детям. 

На этот раз Топурия решила поделиться кадрами с праздника, который этим летом устроила для дочки Оливии. Певица закатила для нее вечеринку в стиле Барби. Именинница могла играть с гостями, принимать участие в конкурсах и гладить животных: хорьков, лам, альпак. Она была облачена в пышное желтое платье. 

Кети для такого случая облачилась в двухцветный костюм-кимоно. Примечательно, что она привела с собой годовалого сына Адама. Однако лицо мальчика певица скрывает. На кадрах с праздника она снова замаскировала его лицо. Лев Деньгов был с сыном и женой на празднике. К слову, он давно подружился с Оливией. У него также есть дети от прошлых отношений.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Кети выглядела стильно. Другие заявили, что ее наследники унаследовали лучшее от родителей. 

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«Вау! Какой красивый праздник!», «Ну какие красивые», «Почему прячете сына?», «У вас прекрасный муж», «Достойный праздник для принцессы», «Дочка пошла в папу, сын, думаю, тоже», «Классный у вас наряд», «Как ярко и красиво», — стали писать подписчики.

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