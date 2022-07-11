Редкий кадр: Кети Топурия запечатлелась с мужем, дочкой и подросшим сыном на празднике

Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет выступает с группой «А’Студио». Ей удалось завоевать внимание и любовь публики.

Уже не раз стилисты восхищались ее чувством стиля. Артистка в свои 35 лет продолжает следить за фигурой и зачастую демонстрирует остромодные луки. При этом она успевает уделять время детям.