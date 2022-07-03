Летние каникулы: Кети Топурия запечатлела подросшего сына от мужа-дипломата на борту самолета

Кети Топурия является одной из самых известных певиц. Уже больше 15 лет она состоит в группе «А’Студио» и славится не только вокалом, но и своим чувством стиля.

После развода с Львом Гейхманом она одна воспитывала дочку Оливию. Но несколько лет назад артистка сыграла свадьбу с дипломатом Львом Дньговым, которому родила сына Адама.