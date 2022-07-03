Летние каникулы: Кети Топурия запечатлела подросшего сына от мужа-дипломата на борту самолета

Кети Топурия является одной из самых известных певиц. Уже больше 15 лет она состоит в группе «А’Студио» и славится не только вокалом, но и своим чувством стиля.
После развода с Львом Гейхманом она одна воспитывала дочку Оливию. Но несколько лет назад артистка сыграла свадьбу с дипломатом Львом Дньговым, которому родила сына Адама.
Для Кети начало лета выдалось насыщенным. Она устроила вечеринку в честь семилетия дочки, отдохнула в Турции и выступила на концертах в Москве и других городах. На днях артистка была дома и смотрела мультики с детьми.
А 1 июля она поделилась кадром, который сделала в самолете. Топурия засняла годовалого сына, который смотрел в иллюминатор. Он был облачен в рубашку с принтом на спине.
Адам Деньгов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Адам подрос. Другие оценили его прическу. По всей видимости, Топурия решила отправиться отдыхать с детьми. Так уже сделала Ксения Бородина, которая прилетела в Бодрум. На море проводит время и актриса Наталья Рудова. А вот Яна Рудковская пока находится в Сочи, хотя обычно отдыхать она привыкла на Мальдивах.
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