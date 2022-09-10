Разин пригрозил правоохранителям: «Я доберусь до вас быстрее, чем вы до меня. Бессовестные»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил сотрудникам правоохранительных органов и судьям, действия которых все сильнее осложняют отношения между ним и семьей Юрия Шатунова. Разъяренный, он обратился к служителям Фемиды, отметив, что разберет тактику каждого из них.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

«Имейте в виду, товарищи и следователи, и все. Мы все расследуем — и все ваши противоправные действия, которые вы предпринимаете в отношении меня: обыски у других людей, что-то ищете, пытаетесь дискредитировать меня – все разберем. С генералами разберемся, со всеми разберемся, кто за этим всем стоит», — предупредил Разин.

Продюсер отметил, что без врагов ему жизнь не мила, однако он привык с ними бороться.

«Я люблю когда у меня есть враги, и я буду с ними бороться. Семью не трогайте, не трогайте детей <…> Не будет вам прощения и не будет вам покоя. А все судьи, прокуроры и все органы, которые совершают противоправные действия против меня, поверьте, я потихонечку каждого достану. Я доберусь до вас быстрее, чем вы до меня. Бессовестные», — отметил он в своем аудиообращении.

Ранее Разин обратился к блогерам, расследующим смерть Шатунова.