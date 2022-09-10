Разин обратился к блогерам, расследующим смерть Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к блогерам, которые проводят независимое расследование смерти Юрия Шатунова.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Разин отметил, что у ребят совершенно точно получается передать картину происходящего. Вникнув в детали судебных тяжб между ним и певцом, блогеры сумели поднять на поверхность правду и открыть глаза общественности на некоторые моменты.

«Я благодарен блогерам, которые ведут точное расследование смерти Шатунова, где они разбираются в деталях каждого судебного процесса. Истцом я нигде не бываю. Я бы никогда в жизни не подал на Шатунова в суд, тем более на его детей», — отметил Разин в своем аудиообращении.

Ранее Разин столкнулся с новой бедой. Пранкеры подделали запись и якобы от имени продюсера стали публиковать громкие заявления.