Рассылает «сердечки»: после концерта в Риге Галкин поддерживает связь только с латышами

На днях Максим Галкин дал концерт в Риге. Выступление он начал на латышском языке, но затем продолжил на русском. В Сети разлетелись кадры из зала, где юмористу рукоплескали сотни поклонников.

После этого Галкин решил поддерживать связь только с латышами. Он отвечает на каждый комментарий в своем аккаунте в соцсети, написанный на латышском языке, рассылая «сердечки».

Напомним, в Латвию Алла Пугачева и Максим Галкин перебрались буквально месяц назад. Звездная семья остановилась в своем любимом особняке «Марта» в Юрмале.